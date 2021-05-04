В Ушачском районе пройдут автопробег и митинг у мемориала "Прорыв"

4 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Ушачском районе состоится праздник, посвященный 77-й годовщине прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны в годы Великой Отечественной войны, "Уходит время - с нами остается память", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

В Ушачах на центральной площади ДОСААФ представит развлекательную программу. Будут организованы картинг, выставка оружия, авиа- и автомоделей, выездной тир, мотобол и викторина по истории Великой Отечественной войны.

Затем колонна из автомобилей отправится на мемориальный комплекс "Прорыв". На памятном месте состоится митинг с участием общественных организаций, молодежи, представителей власти. На комплексе организуют работу тематических площадок: расскажут об истории знакового сражения, создании мемориала, а также воссоздадут жизнь партизанского отряда, медсанбата и полевой почты.

Мемориальный комплекс "Прорыв" в Ушачском районе считается одним из самых значительных творений монументального искусства БССР. Он был открыт в июне 1974 года на месте прорыва вражеской блокады в ночь с 4 на 5 мая 1944 года партизанами Полоцко-Лепельской зоны в 7 км от Ушачей. Здесь 16 партизанских бригад во главе с будущим Героем Советского Союза Владимиром Лобанком вырвались из окружения и сражались с врагом до прихода частей Советской армии. Вместе с партизанами смогли освободиться и более 15 тыс. мирных жителей. В 2015 году была начата реконструкция мемориала, отреставрированный комплекс торжественно открыли 9 мая 2016 года.-0-