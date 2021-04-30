В Узде открыли современное отделение скорой помощи

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое отделение скорой медицинской помощи открыли в Узде. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заведующий отделением скорой медпомощи Минского областного центра скорой медицинской помощи Михаил Зыков.

"Ранее отделение скорой помощи размещалось в здании районной больницы, однако около двух месяцев назад было принято решение о его переводе в другое здание. Большое содействие в реализации этого оказал председатель Узденского райисполкома Сергей Савицкий, который подобрал и предложил нам новый и современный объект. Сегодня мы туда переехали", - сказал Михаил Зыков.

В новом отделении скорой медицинской помощи для работы и отдыха сотрудников созданы комфортные условия. Его оборудовали уникальным учебно-тренировочным классом с манекенами для повышения теоретических знаний и практических навыков медработников, обустроили кабинеты работников, комнату отдыха, где можно переодеться и отдохнуть, помещение для приема пищи и душ.

Персонал неотложки в Узде круглосуточно оказывает скорую медицинскую помощь взрослому и детскому населению города и района. В зоне обслуживания отделения проживают около 30 тыс. человек.-0-