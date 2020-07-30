30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узде жителям некоторых домов рекомендуют не пить воду из-под крана в сыром виде, сообщает БЕЛТА со ссылкой на администрацию КУП "Слуцкводоканал".

Рекомендация связана с "неудовлетворительными результатами исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям".

Воду из-под крана можно использовать только после ее кипячения. Жителей просят пить бутилированную воду или набрать в свою тару в определенных точках доставки воды (на Красной площади, возле автовокзала и на бульваре Дзержинского в промежутках с 6.00 до 10.00, с 12.00 до 14.00, с 18.00 до 21.00).

"Слуцкводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства. "Официальных комментариев по причинам и срокам решения пока не даем", - добавили на предприятии.

В Узденском районном центре гигиены и эпидемиологии отметили, что занимаются данным вопросом. Других комментариев также не дают.-0-