В Верхнедвинске пройдут XIV областные соревнования сандружин

9 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Верхнедвинске 11 июня пройдут XIV областные соревнования санитарных формирований гражданской обороны Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УМЧС по региону.

Участвовать будут 23 команды, представляющие предприятия и организации области. Им нужно будет показать все свои знания и умения, а условия, в которых придется действовать, будут приближены к реальным.

Предусмотрены пять этапов. На первом будет проверяться табельное оснащение и умение персонала санитарных дружин пользоваться предметами табельного имущества. На втором командам нужно будет оказать первую медицинскую помощь условным пострадавшим в чрезвычайной ситуации: по заданию, в результате обрушения строительных конструкций здания под завалами оказались люди, которым надо помочь. На третьем этапе участникам предстоит локализовать очаг заражения, образовавшийся из-за выброса химически опасных веществ - аммиака и хлора, при этом дружинникам нужно будет спасти шесть человек, пострадавших в условном ЧС. На четвертом этапе команды столкнутся с работой в очаге инфекционного заболевания. Завершит конкурсный день теоретический экзамен.

"Цель таких соревнований - совершенствование теоретических знаний и закрепление практических навыков личного состава санитарных формирований гражданской обороны. В 2019 году победителем областных состязаний сандружин стала команда ОАО "Нафтан", - отметили в УМЧС.-0-