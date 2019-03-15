В Ветковском районе прокуратура помогла защитить права потребителей ЖКУ

15 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Ветковского района при проверке местного коммунального жилищного унитарного предприятия выявила недостатки и упущения в работе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры Беларуси.
В некоторых случаях в КЖУП долгое время не принимались меры по благоустройству мест общего пользования. К примеру, инвалид I группы по зрению написал заявление с просьбой отремонтировать ступени крыльца многоквартирного дома. Пришедшая в негодность конструкция создавала неудобства и сложности для его передвижения. "Несмотря на то, что ремонтные работы не требовали значительных материальных и физических затрат, их выполнили только через четыре месяца", - уточнили в службе информации прокуратуры Гомельской области.
Установлены также неединичные случаи поверхностного рассмотрения письменных претензий потребителей ЖКУ к их качеству или отсутствию. "Так, несмотря на жалобу, на предприятии не проверили сообщение заявителя о невывозе в августе-сентябре 2018 года бытовых отходов. А после подтверждения этого факта не стали устанавливать иных жителей населенного пункта, которым, возможно, также были начислены платежи за услугу при ее фактическом неоказании", - указали в прокуратуре.
Прокурор Ветковского района внес директору КЖУП "Ветковское" представление с требованием устранить выявленные нарушения. Девять виновных должностных лиц предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности. Восстановлены права собственников 33 домовладений, их жителям пересчитали плату за коммунальные услуги, исключив из нее невыполненные работы.-0-
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