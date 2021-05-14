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14 мая 2021, 15:02

В ВГУ открыли две современные лаборатории для студентов

Фото ВГУ
Фото ВГУ

14 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском государственном университете имени П.М.Машерова во время празднования 110-летия вуза сегодня открыли лаборатории IT-технологий и методов обучения химии, а также интернета вещей и киберфизических систем, передает корреспондент БЕЛТА.

Эти современные пространства начали работать на факультетах химико-биологических и географических наук и математики и информационных технологий. Проректор по научной работе ВГУ Евгений Аршанский рассказал, что лаборатория интернета вещей и киберфизических систем позволит создавать умные вещи. Студенты вуза неоднократно занимались этим направлением и имеют опыт выполнения подобных проектов. Один из них стал победителем конкурса "100 идей для Беларуси". Это многофункциональная трость для пожилых и нуждающихся.

"Лаборатория также важна в связи с открытием на факультете новой специальности "информационные системы и технологии (в здравоохранении)", поскольку она позволит готовить будущих IT-медиков. Студентам будут читаться дисциплины, не только связанные с информатизацией и использованием современных информтехнологий, но и цикл специальных естественно-научных. Такие специалисты будут востребованы на рынке труда в ПВТ и в учреждениях медицинского профиля. В Витебской области это первая подобная лаборатория", - отметил Евгений Аршанский.

Не менее интересна и вторая лаборатория - IT-технологий и методов обучения химии. Ее уникальность в том, что она даст возможность совместить реальный эксперимент с использованием виртуальных технологий (в частности, VR-очков). "Особенно важно, что лаборатория позволит все это осуществлять не только в научном познании, но и образовательном процессе. Она открыта для подготовки студентов, учащихся школ, гимназий, лицеев, здесь смогут повышать квалификацию учителя-практики. Перспективы развития таких университетских пространств огромные", - добавил проректор по научной работе.

В эти дни Витебский госуниверситет отмечает 110-летний юбилей, вуз является одним из старейших учебных заведений Беларуси. Торжества проходят с 12 по 15 мая. Сегодня в вузе открыли отделение филиала кафедры ЮНЕСКО, галерею ректоров. Завершится празднование в актовом зале чествованием преподавателей и концертной программой.-0-

Фото ВГУ

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