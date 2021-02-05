В Вилейке для очередников в 2021 году введут многоквартирный дом и начнут строить еще один

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейке для нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2021 году введут в эксплуатацию жилой дом на 80 квартир и начнут строить еще один. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор управления капитального строительства Вилейского района Сергей Михалик.

"Строительство многоквартирного дома по улице Городищенской завершается. Объект будет введен в эксплуатацию в этом году. Новая постройка включает 40 однокомнатных и 40 двухкомнатных квартир, которые будут использовать как социальное и арендное жилье. Также там поселятся люди, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, по указу №240", - рассказал Сергей Михалик.

В городском микрорайоне в 2021 году начнут строительство дома на 50 квартир. На данный момент ведутся проектно-изыскательские работы.

В 2020 году в Вилейке для нуждающихся в улучшении жилищных условий ввели в эксплуатацию два 40-квартирных жилых дома, в том числе 17 квартир арендного жилья.-0-