В Вилейке после реконструкции открылся автовокзал

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вилейский автовокзал открылся после реконструкции, которая проводилась за счет средств областного бюджета, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

За время строительных работ заменены крыша и окна, установлены витражи, обновлены проводка, сантехника, вентиляция, канализационная система, сети водо- и теплоснабжения. Посетителей вокзала встретит обновленный зал ожидания, предусмотрена комната матери и ребенка. Для людей с ограниченными возможностями создана безбарьерная среда. Предлагаются в аренду торговые помещения.

Реконструкция коснулась и перронов, для удобства посетителей установлены электронные табло.

Автовокзал в Вилейке был построен в 1985 году. За весь период эксплуатации здесь проводились только текущие ремонты. Автовокзал располагает шестью платформами. Ежедневно по будням со станции отправляется 59 единиц транспорта, по выходным - 65. Вокзал обслуживает один межобластной маршрут, пять междугородних и 16 пригородных.-0-