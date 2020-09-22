В Витебск прибудет икона Божией Матери Жировичская

22 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебск 23 сентября в Свято-Успенский кафедральный собор во время Всебелорусского крестного хода прибудет чудотворная икона Божией Матери из Жировичской обители, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Витебской епархии.

Встреча святыни в храме состоится в 17.00. На следующий день в Свято-Успенском соборе пройдут богослужения - литургия начнется в 8.30. С 11.00 до 15.00 каждый час будут молебны с акафистом.

Жировичская икона Божией Матери - одна из наиболее почитаемых святынь в Беларуси. Явилась она на камне возле Жировичей в конце XV века.-0-