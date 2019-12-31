В Витебске 10 частных компаний осваивают производственную площадку ликвидированного ОАО "КИМ"

31 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Около 10 частных компаний выкупили недвижимость ликвидированного ОАО "КИМ" для развития бизнеса, сообщил корреспонденту БЕЛТА антикризисный управляющий Михаил Ивченко.

Накануне Нового года здесь справило новоселье ООО "Часпром". Компания специализируется на выпуске настенных часов и изделий мелкой кожгалантереи. Для развития производства предприятие приобрело в мае 2018 года почти за Br500 тыс. производственный корпус площадью свыше 7,5 тыс. кв.м с подземным переходом и объектами инженерной инфраструктуры, что позволило ему переехать из арендуемых помещений. В декабре текущего года ЧУП "МегаЕвротекс" выкупило административный корпус обанкротившегося предприятия общей площадью почти 4,2 тыс. кв.м за Br351 тыс. и будет создавать на его базе деловой центр. В нем будут организованы административные помещения для сдачи в аренду под офисы, также в центр смогут прийти компании и предприниматели, оказывающие широкий спектр услуг.

Кроме того, новые собственники производственной недвижимости бывшего ОАО "КИМ" планируют развивать деревообработку, мебельное производство, услуги для автомобилистов. Ранее на этой площадке приобрели неиспользуемую недвижимость для производственных нужд витебское фармацевтическое предприятие "Рубикон" и ООО "Научно-производственный центр "Европрибор".

Всего за период ликвидации "КИМа" проведено почти 50 аукционов по продаже недвижимости и имущества должника.

Ликвидационное производство по делу о банкротстве ОАО "КИМ" завершено экономическим судом Витебской области в конце декабря текущего года. Согласно отчету антикризисного управляющего, за этот период удалось полностью погасить требования кредиторов второй очереди, а это долги по зарплате перед 725 бывшими работниками, перед Фондом социальной защиты населения и БРУСП "Белгосстрах". Всего в реестр требований кредиторов включено около Br18,4 млн, из которых более 88% не удовлетворены в связи с отсутствием имущества должника и признаются погашенными. Кроме того, внеочередные платежи за период ликвидационного производства составили около Br5 млн (около 20% из которых не удовлетворены).

Крупнейшими кредиторами ОАО "КИМ" выступили Витебское отделение филиала "Энергосбыт" РУП "Витебскэнерго" (погашены требования на сумму более Br9,3 млн), ИМНС по Первомайскому району Витебска (почти Br2,2 млн, включая внеочередные платежи), филиал ОАО "Банк развития Республики Беларусь" в Витебске (около Br1,3 млн), УП "Витебскоблводоканал" и ОАО "Гронитекс" (примерно по Br1,1 млн).

Чулочно-трикотажная фабрика "КИМ" ("Коммунистический интернационал молодежи", позже "Классика индустрии моды") образована в 1931 году. В 1996 году на базе имущественного комплекса предприятия создано Витебское ОАО "КИМ". В августе 2015-го экономический суд Витебской области признал ОАО "КИМ" банкротом и открыл в отношении должника ликвидационное производство, которое неоднократно продлевалась.-0-