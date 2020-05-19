В Витебске 12 человек сегодня стали донорами плазмы после COVID-19

19 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске 12 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, сдали сегодня плазму, передает корреспондент БЕЛТА.

Операционная медсестра Наталья Кузнецова

Во время сдачи плазмы крови

Выздоровевший от COVID-19 Запьянцев Александр сдал плазму крови

Одним из добровольцев стал витебчанин Александр Запьянцев. Он работает на предприятии "Витконпродукт" в Шумилино. У Александра уже есть опыт донорства, мужчине присвоено звание почетного донора. "Когда сам побывал в этой ситуации, видел других больных, то ясно понимаю, насколько это важно - оказать посильную помощь людям в тяжелом положении. Помочь другим в нынешней тяжелой ситуации - это гражданский долг каждого", - убежден Александр.

По словам мужчины, в больницу он попал как контакт первого уровня. Об истории болезни говорит без излишних подробностей: "Взяли тест - он оказался положительным. Попал на карантин. В тяжелом состоянии находился почти месяц - 29 дней".

Станция переливания крови в Витебске

Теплые слова благодарности Александр адресует медикам, которые в непростой эпидситуации с учетом нагрузки и малоизученности коронавирусной инфекции борются за жизнь каждого пациента. "Работают на износ. Это на самом деле герои нашего времени", - подчеркивает собеседник.-0-

Фото Александра Хитрова