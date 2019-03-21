В Витебске 23 марта проведут субботник

21 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Городской субботник соберет витебчан: большая уборка состоится 23 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском горисполкоме.

Задача - навести порядок в областном центре, убрать прилегающие территории, парки и скверы. Особое внимание будет уделено дворам, секторам индивидуальной жилой застройки, ремонту и покраске ограждений, опор линий электропередачи, светофорных объектов, остановочных пунктов общественного транспорта, вырубке дикорастущего кустарника. Список первоочередных объектов, на которые будет сделан особый акцент при проведении работ по благоустройству, уже определен. Главными в центре города станут парк имени Фрунзе и набережная Витьбы. Усилия трудовых коллективов предприятий и организаций, учащихся и студентов учреждений образования будут сосредоточены прежде всего на собственных объектах.

Организаторы призывают каждого жителя города присоединиться в этот день к участникам субботника и внести свою лепту в общий результат. "Витебск - наш общий дом, его внешний вид - общая забота. Просим всех принять самое активное участие и сделать город таким, каким каждый хочет его видеть", - подчеркнули в горисполкоме.

Субботник будет проходить во время месячника по санитарной очистке и благоустройству города после осенне-зимнего периода, который стартовал в областном центре 12 марта и продлится до 30 апреля.-0-