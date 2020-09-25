В Витебске 26 сентября ограничат движение транспорта

25 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске 26 сентября, в день проведения областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі", ограничат движение транспорта, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Движение с 11.30 до 12.45 будет ограничено по ул.Ленина от пл.Победы до пр.Фрунзе, ул.Жесткова, ул.Шубина, ул. М.Шагала. С 12.15 до 12.45 - по мосту им.Кирова, ул.Замковой, пр.Фрунзе (на участке от пл.Свободы до ул. 1-я Доватора). По пр.Победы в одну сторону в направлении от ул. В.Интернационалистов до проспекта Строителей - с 8.00 до 15.00. В течение дня - по ул.Калинина и на пл.Свободы.

25 сентября с 14.00 до 17.00 и 26 сентября с 9.00 до 15.00 будет закрыта автомобильная парковка за ТЦ "Беларусь".

УВД Витебского облисполкома приглашает провести праздник интересно и познавательно. С 10.00 до 17.00 на площадке культурно-спортивного комплекса Летнего амфитеатра пройдет акция ГАИ "Формула безопасности". Для многочисленных гостей и участников будет работать масштабная интерактивная площадка безопасности дорожного движения. В мобильном автогородке пройдут занятия с детьми. Юные участники дорожного движения поучаствуют в мастер-классе по ручному регулированию и прокатятся на картингах.

Особое внимание уделят профилактике управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Посетители смогут поучаствовать в аттракционе "Пьяные очки" и "Пьяный руль", опробовать специальный обучающий тренажер "Кресло безопасности" (имитирует действие ремней безопасности при дорожно-транспортном происшествии) и тренажер "Гироскоп", имитирующий опрокидывание автомобиля. В этот день пройдут уроки велобезопасности. Запланированы и многие конкурсы: "Меткий стрелок", "Рисунок на асфальте", "3D-ручка", тесты на знание правил дорожного движения.-0-