В Витебске 28 апреля выберут королеву студенчества

26 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В концертном зале Дворца культуры железнодорожников в Витебске 28 апреля пройдет областной этап республиканского конкурса грации и артистического мастерства "Королева студенчества - 2021", сообщили БЕЛТА в обкоме БРСМ.

В этот раз на корону победительницы претендуют девять очаровательных девушек, представительниц высших учебных заведений Витебской области. Участницам нужно будет выполнить различные задания, продемонстрировав сценическую культуру, умение держаться на сцене, коммуникабельность, знание правил этикета, чувство юмора, а также интеллектуальные и творческие способности и артистическое мастерство.

"Девушки должны представить программу, состоящую из дефиле-представления, интеллектуального выступления на заданную тему, творческого выступления в одном из жанров искусства, общей хореографической постановки и дефиле в купальниках. Только самая достойная станет обладательницей титула "Королева студенчества - 2021". Также будут определены победительницы в отдельных номинациях - первая и вторая вице-мисс", - рассказали в областном комитете БРСМ. Победительницы представят Витебскую область в квалификационном отборе в республиканский финал конкурса грации и артистического мастерства, который пройдет в мае в Минске.

Организуют региональный этап областной комитет БРСМ и Витебский государственный технологический университет.-0-