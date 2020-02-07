В Витебске 8 февраля пройдет кастинг "Мисс Беларусь"

7 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Областной этап национального конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2020" пройдет в Витебске 8 февраля, сообщили БЕЛТА организаторы.

Кастинг соберет красавиц в городском Центре культуры. Начнется отбор претенденток в 11.00.

В конкурсе могут принять участие девушки с хорошими внешними данными, имеющие гражданство Беларуси и постоянно проживающие на территории страны, в возрасте от 18 до 24 лет. Рост у красавиц должен быть не ниже 174 см, на теле не должно быть татуировок и пирсинга. Еще одно условие для участниц: они должны быть не замужем и не иметь детей.

Областной этап будет включать предварительное собеседование, измерение параметров участниц, проверку соответствия требованиям. Жюри оценит также самопрезентацию, включающую выход в купальнике, фото-, видеосъемку, демонстрацию творческих способностей.

Региональные этапы "Мисс Беларусь" прошли в Гомельской, Могилевской, Гродненской и Брестской областях. После Витебска отборы пройдут в Минской (9 февраля) области. В столице кастинг состоится 15-16 февраля в Национальной школе красоты.

Национальный конкурс красоты проводят телеканал ОНТ, Министерство культуры и Национальная школа красоты. Финал "Мисс Беларусь" состоится в мае.-0-