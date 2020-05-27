В Витебске археологи установили точное расположение гостиницы "Брози", где жила семья жены Марка Шагала

27 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Археологи установили точное месторасположение бывшей гостиницы "Брози" в историческом центре Витебска, сообщил журналистам представитель Института истории НАН Беларуси Алексей Белоусов, передает корреспондент БЕЛТА.

Земляные работы напротив Воскресенской церкви по замене теплотрассы начали на прошлой неделе. Была прокопана траншея возле стены банка. Во время дальнейших работ ковш экскаватора повредил фрагменты бывшей гостиницы. 23 мая все работы приостановили по решению горисполкома и Института истории.

Кроме фундамента гостиницы и засыпанных строительным мусором ее подвалов также была найдена кирпичная кладка XVIII века со стороны церкви. Возможно, это было продолжение гостиницы или нерегулярная застройка, часть которой могли снести. "Сейчас намерены изучить фрагменты гостиницы "Брози" и составить точный план, в каких границах она стояла в XX веке. Если у кого-то будет идея восстановить гостиницу, то уже будут материалы для дальнейшей работы", - отметил Алексей Белоусов.

По его словам, в историческом центре нашли изразцы, керамику, кирпичи с клеймами и другие материалы, относящиеся к XVIII веку.

Продолжить земляные работы под надзором археологов планируют 28 мая. Работать начнут со стороны ул.Ленина, где уже сделан раскоп. После замены теплотрассы фрагменты исторических зданий закопают обратно.

В 1890-е годы в Витебске на месте нынешнего памятника князю Ольгерду купцом Бейнусом Витенбергом был построен трехэтажный дом. В нем находилась гостиница "Брози", где жила семья жены Марка Шагала Беллы Розенфельд.-0-

Фото Витебская энциклопедия