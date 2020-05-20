В Витебске частная компания приобрела производственную базу за Br147 тыс.

20 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске сегодня на аукционе частная компания приобрела бывшую производственную базу железобетонных изделий за Br147 тыс., что более чем в 2,5 раза превысило начальную цену лота, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Витебскоблимущество", который выступил организатором торгов.

Ранее объект принадлежал Витебскому отделению Белорусской железной дороги и использовался для разгрузки вагонов с цементом и хранения стройматериала на складе. С 2019 года строения пустовали и впоследствии выставлены на торги. На третьем аукционе, когда оценочная стоимость была снижена на 80% и составила около Br57,6 тыс., к лоту проявили интерес три покупателя.

Победитель определился на 14-м шаге. Им оказалась частная строительная компания из областного центра. По словам ее представителя, новый собственник планирует использовать недвижимость под развитие бизнеса, в том числе для хранения производственной техники и материалов, а также для организации на базе строений офисных и служебных помещений, что позволит улучшить условия работы для сотрудников.

В состав лота включены три здания общей площадью около 590 кв.м, в том числе цех железобетонных изделий 1990 года постройки, два склада с пристройкой и оборудованием, а также земельный участок почти 0,4 га в аренду на 25 лет.

По данным "Витебскоблимущества", всего с начала года комитетом объявлено 194 аукциона, почти каждый пятый из которых прошел результативно. Продано 42 объекта на общую сумму около Br803 тыс., что превышает данные за январь-май 2019 года на 35,5% по количеству проданных объектов и почти на 14% по объему вырученных средств.-0-