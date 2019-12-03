В Витебске частная компания выкупила административное здание ОАО "КИМ" и создаст бизнес-центр

3 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Административный корпус с пристройкой витебского ОАО "КИМ" выкупило ЧУП "МегаЕвротекс" более чем за Br350 тыс. по результатам аукциона, сообщил корреспонденту БЕЛТА антикризисный управляющий Михаил Ивченко.

Здание стало последним объектом недвижимости, находившимся на балансе обанкротившегося предприятия. Остальное нереализованное имущество передано в коммунальную собственность. Вырученные от продажи здания деньги пойдут на погашение кредиторской задолженности ОАО "КИМ", добавил Михаил Ивченко.

По словам директора ЧУП "МегаЕвротекс" Виктора Велюги, планируется реконструировать и модернизировать объект под многофункциональный деловой центр. В здании общей площадью почти 4,2 тыс. кв.м разместится комплекс административных помещений, которые в последующем будут сдаваться в аренду под офисы или представительства компаний, предполагается привлекать в центр также предприятия сферы услуг.

В состав лота были включены административный корпус, в том числе цокольный этаж, пристройка, подвал, тамбур, ограждения и ворота, а также доли в праве собственности на объекты инженерной инфраструктуры. Интерес к недвижимости стоимостью около Br334 тыс. проявил один покупатель, который и согласился приобрести его по начальной цене, увеличенной на 5%.

Кроме того, "МегаЕвротекс" прорабатывает возможность реконструкции расположенной рядом бывшей столовой ОАО "КИМ", выкупленной ранее, под здание производственного назначения также для последующей аренды. Дуэт строений составит единый офисно-производственный комплекс девелоперской компании.

Чулочно-трикотажная фабрика "КИМ" ("Коммунистический Интернационал Молодежи", позже "Классика Индустрии Моды") образована в 1931 году. В 1996 году на базе имущественного комплекса предприятия создано Витебское ОАО "КИМ". Решение о признании акционерного общества банкротом и открытии ликвидационного производства было принято в августе 2015 года и неоднократно продлевалось. Заседание экономического суда Витебской области по итогам ликвидационного производства назначено на 12 декабря 2019 года.-0-