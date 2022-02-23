В Витебске голосование идет ровным темпом, основное число избирателей ожидается в выходные

23 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Второй день голосования в Витебске проходит так же спокойно, как и первый, наплыва избирателей ожидают в выходные. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель участковой комиссии участка для голосования №23 Анна Андреева.

Всего на участке, расположенном в Витебском государственном техническом колледже (ВГТК), в списках значатся более 2,8 тыс. человек. Вчера сделать свой выбор на досрочном голосовании республиканского референдума пришли 64 человека, сегодня ожидается примерно такое же число. "У нас большой участок, сюда включены не только учащиеся колледжа, но и жители многоквартирных домов, частного сектора. Люди приходят с положительным настроем, все понимают значимость этого общественно-политического мероприятия. Если проанализировать первый день голосования, то можно сказать, что на досрочные выборы приходят люди пожилого возраста - жители прилегающего к колледжу микрорайона - и учащаяся молодежь. Предполагаем, что основное число избирателей придет на голосование в выходные. Пока вопросов у людей нет, все осведомлены, какие изменения и дополнения предлагаются в Конституцию, но мы готовы разъяснить каждому все, что будет непонятно", - отметила Анна Андреева.

Сама она еще не отдала свой голос на референдуме, но планирует сделать это в субботу. Как гражданку Беларуси и мать двоих детей, ее особенно затронула тема поддержки материнства, социальных гарантий.

Выбор своего будущего впервые сделали представители молодежи старше 18 лет. Студентка вуза Вероника пришла на досрочное голосование, так как беспокоилась, что состояние здоровья не позволит ей появиться на референдуме в основной день. Девушка самостоятельно изучала изменения и дополнения, которые предлагается внести в Основной закон.

Учащаяся ВГТК Рубина тоже впервые является участником такого значимого мероприятия. Девушка призналась, что шла сознательно на голосование, имея четкую гражданскую позицию. Она получает в колледже специальность продавца и оператора связи, в будущем мечтает работать и жить в Витебске, строить стабильное будущее в Беларуси. Такого же мнения придерживается и другой учащийся этого учреждения образования Артем. Первый опыт голосования для него нисколько не был волнительным. Молодой человек считает, что изменения в Конституции положительно отразятся в частности и на его жизни. Помощь государства, гарантии и права белорусов на бесплатное образование - это основа и большая возможность для самореализации. Например, после окончания колледжа он сможет здесь же по истечении определенного времени повысить свою квалификацию, а учится Артем на автомеханика.-0-