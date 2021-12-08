В Витебске готовят выставку фигур Дедов Морозов и Снегурочек 1950-80-х годов

8 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В витебском Музее истории частного коллекционирования 11 декабря откроют выставку елочных игрушек из частного собрания Натальи Ковалевой "Дедушка пришел!". Будут представлены подвесные и подставочные фигуры Дедов Морозов и Снегурочек 1950-80-х годов, новогодние открытки и аксессуары, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

Фигуры новогодних персонажей выполнены в разных техниках из ваты, папье-маше, бумаги, ткани, опилочного композита, дерева и пластика. Посетитель увидит не только художественное разнообразие новогодней елочной игрушки, но и эволюцию зимних фольклорных персонажей в их игрушечном воплощении.

В недалеком прошлом перед Новым годом на фабриках и в артелях СССР трудилось множество мастеров по производству игрушек, выпускались целые партии ватных Дедов Морозов. "Поскольку производство было крупносерийное, купить фигурки можно было в любом городе любой советской республики, и такая новогодняя игрушка имелась практически в каждой семье. Сегодня их единичные экземпляры можно встретить в разных концах уже независимых стран. Каждое производство имело свой стандарт для изготовления Деда Мороза. Поэтому сейчас их можно легко классифицировать и отличить, вплоть до года выпуска. Например, очень узнаваемы Деды Морозы ПШО "Ярославль", московской артели "Парижская Коммуна", Воронежской фабрики игрушек, Калининской артели, "Ленигрушки", и, конечно, неповторимы украинские дедушки от "Укрглавдетигрушки" Теребовлянской фабрики елочных игрушек. Все это разнообразие подставочных Дедов Морозов можно будет увидеть на выставке", - рассказали в музее.

Выставка будет работать по 30 января 2022 года.

Витебчанка Наталья Ковалева в прошлом работала учителем иностранных языков. Женщина занимается коллекционированием и реставрацией елочных игрушек 12 лет. Сегодня в ее коллекции более 4,5 тыс. экземпляров разной тематики: советская символика, цирк, освоение Севера, воздухоплавание и космос, детские фигурки, "кремлевские" игрушки и игрушки-малютки, ватные фигурки, сказочные серии, игрушки времен войны. Также есть антикварные, винтажные и современные елочные украшения разных стран.-0-