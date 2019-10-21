21 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске и Витебском районе маршрутки будут возить переписчиков бесплатно. О шаге лояльности со стороны перевозчиков до конца переписной компании корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника Главного статистического управления Витебской области - начальник отдела демографической статистики и переписи населения Наталья Шруб.

"Перевозчики с пониманием отнеслись к нашему предложению и поддержали его. С 21 по 30 октября с 15.00 до 21.00 - в самое пиковое время посещений - добраться до нужного адреса переписчикам теперь будет проще", - отметила собеседница.

Всего к работе по переписи населения в Витебской области привлечено 1 тыс. 549 человек. До 18 октября они работали на стационарных переписных участках и в составе мобильных групп на предприятиях и в организациях региона. С 21 октября стартовал этап подомного обхода респондентов.

На утро 21 октября участие в переписи населения в Витебской области приняли 557,1 тыс. человек, что составляет практически половину жителей региона. При этом 215,5 тыс. (39,4%) прошли ее по интернету. Это самый высокий показатель по онлайн-переписи среди всех областей страны. Обладателями призов (смартфонов) среди участников электронной переписи в Витебской области стали двое жителей областного центра.

Наталья Шруб напомнила, что по всем вопросам, касающимся проведения переписи населения Беларуси, можно обратиться в единый колл-центр 8(801-100-3131). Для жителей Витебской области с 9.00 до 21.00 действует дополнительный номер горячей линии 8(0212)-42-54-20.

На 1 января 2019 года в регионе проживали 1 млн 171 тыс. 523 человека.-0-