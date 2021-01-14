В Витебске из-за аварии без тепла были 39 домов, поликлиника и 2 детсада

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске из-за аварии без тепла оставались 39 многоквартирных домов, поликлиника и 2 детсада. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"13 января в 14.45 в МЧС поступило сообщение о прорыве трубопровода теплотрассы диаметром 100 мм по ул. М.Горького, 90а в Витебске. Без теплоснабжения оставались 39 многоквартирных жилых домов, поликлиника, общежитие, 2 детских сада и колледж", - рассказали в пресс-службе.

В 21.45 теплоснабжение восстановлено. -0-