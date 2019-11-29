В Витебске каркас главной елки "обшивают" пушистыми красавицами

29 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебск начал активно готовиться к Новому году: на площади Победы завершили монтаж пушистой красавицы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Монтировать каркас специалисты начали в начале недели. Сегодня рабочие приступили к "обшивке" каркаса главной елки Витебской области живыми деревьями. Высота елки вместе с верхушкой составит около 35 м. Иллюминацией на ней займется "Горсвет", включат новогоднюю красавицу во время парада Дедов Морозов во второй половине декабря.

Украшение самой елки в этом году менять не планируют. Ожидается, что по-новому оформят площадь Победы - пока это держат в секрете и готовят сюрприз. В прошлом году праздничное оформление пространства возле елки дополнил огромный светящийся елочный шар.-0-