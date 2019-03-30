В Витебске молодежь и педагоги встретятся с космонавтом Олегом Артемьевым

30 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Сегодня в Витебском госуниверситете имени П.М. Машерова состоится встреча студентов, преподавателей, школьников и любых желающих с российским космонавтом-испытателем отряда Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Олегом Артемьевым, сообщили корреспонденту БЕЛТА в университете.

Во встрече, как ожидается, будут участвовать более 300 человек. Космонавт расскажет о своих полетах, покажет кадры из экспедиций. Пришедшие на встречу смогут задать вопросы Олегу Артемьеву, сделать фото на память.

Олег Артемьев родился 28 декабря 1970 года в Риге в семье военного инженера. Он участник двух экспедиций на МКС, проведший в космосе чуть больше года. Космонавт совершил три выхода в открытый космос общей продолжительностью более 20 часов. Покоротель космоса снимал ролики из МКС и публиковал их в соцсетях. Родители Олега Артемьева живут в Витебске, они переехали в город в 1992 году.-0-