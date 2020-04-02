В Витебске на вокзалах появятся мобильные тепловизоры

2 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Очередное заседание областного штаба по борьбе с распространением коронавируса и защите населения от инфекции прошло сегодня в Витебском облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

В начале заседания председатель облисполкома Николай Шерстнев поинтересовался, хватает ли средств защиты в городе. Вчера прошла встреча с руководством всех аптек города, с ними отработаны вопросы, чтобы не было нехватки масок. К пошиву приступило витебское ОАО "Знамя индустриализации", подключат еще два предприятия. "В каждой аптеке должен быть минимальный запас масок на неделю. Исходя из этих цифр, должны определиться - готовы ли производители к таким объемам, нужно ли подключать еще предприятия. В этом направлении надо работать с запасом", - отметил губернатор.

В Витебск поступили два мобильных тепловизора. Пока их будут использовать на железнодорожном и автовокзале, чтобы по прибытии транспорта выявлять людей с температурой. В поликлиники в ближайшее время поступят бесконтактные термометры. Также в медучреждениях города организуют 120 коек с возможностью подключения аппаратов ИВЛ.

Заместитель начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Николай Каспирович сообщил, что в Витебской области отмечается рост острых респираторных заболеваний (ОРЗ) - на 2% за последние сутки. В областном центре перепрофилированы пять учреждений здравоохранения для больных. "Всего в области в учреждениях здравоохранения есть почти 11,2 тыс. коек. Около 1,8 тыс. предусмотрены для людей с ОРЗ", - сказал Николай Каспирович. В случае необходимости койко-места будут перепрофилированы.

Губернатор добавил, что, понимая динамику развития проблемы в мире, мы должны быть готовы к любой ситуации. "Надо выстроить систему в каждом районе, если массово пойдет распространение - какие заведения будем перепрофилировать", - заключил Николай Шерстнев.

В Витебске областной штаб по борьбе с распространением коронавируса и защите населения от инфекции создали 31 марта. Он будет собираться каждое утро.-0-

Александра Хитрова