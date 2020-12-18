В Витебске начал работу молодежный образовательный интернет-форум

18 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебске стартовал первый областной молодежный образовательный интернет-форум, на котором в течение двух дней обсудят перспективы сотрудничества с российской молодежью в медиасфере. Об этом на открытии форума сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Вячеслав Хрол.

"На форуме, проходящем в рамках Форума молодых лидеров Беларуси и России, представители областной власти, российские гости и молодежь в формате открытого диалога обсудят особенности и перспективы работы в медиапространстве", - сказал он. Сегодня состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между главным управлением идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома и российской автономной некоммерческой организацией "Лидеры международного сотрудничества". "Данная организация активно взаимодействует с Витебской областью уже шесть лет, и мы пока единственные в Беларуси, кто наладил контакты с "Лидерами международного сотрудничества", - отметил Вячеслав Хрол. В форуме будут участвовать более 50 человек - это и представители молодежных движений, и люди постарше.

В течение двух дней будут проводиться мастер-классы как в онлайн-режиме, так и в оффлайн-формате. На них участники смогут познакомиться с опытом работы в социальных сетях, налаживания международного сотрудничества в медиапространстве. Обсуждение между экспертами и молодежью пройдет в форме открытого диалога.

"Мы продолжаем активно сотрудничать с Витебской областью, и уже разработаны планы на 2021 год. В следующем году будем реализовывать несколько крупных совместных проектов. В апреле, например, запланирован масштабный автопробег "Дорога памяти", где будут участвовать около 5 тыс. человек. Автопробег стартует из Москвы, а его конечным пунктом станет Брестская крепость. Также рассчитываем провести патриотические форумы, слеты, образовательные семинары. Очень крупный блок связан с патриотическим воспитанием, но еще мы уделяем большое внимание развитию общественной дипломатии среди подрастающего поколения. Под все эти мероприятия уже выделены средства. Мы надеемся, что эпидемиологическая ситуация улучшится, и все наши планы реализуются", - подчеркнул российский почетный гость, член правления организации "Лидеры международного сотрудничества" Евгений Захаренков.

По его словам, российская молодежь охотно откликается и участвует в патриотических мероприятиях. "У наших стран общая история, общая большая трагедия - Великая Отечественная война. Эта тема сильно сближает подрастающее поколения России и Беларуси. Подростки, молодежь активно вовлекается в патриотическое движение. Мы рассчитываем организовать ряд мероприятий с участием белорусов на территории Российской Федерации и россиян - в Беларуси", - рассказал Евгений Захаренков.-0-