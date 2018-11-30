В Витебске начали заливать катки

30 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Пять крупных городских катков зальют нынешней зимой в Витебске, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела спорта и туризма Витебского горисполкома Сергей Воронов.

Первые два начали заливать на площади Победы возле главной городской елки. Для хорошего качества льда заливка проводится в несколько этапов. Однако горожане не ждут окончания работ и уже пытаются опробовать первый лед. Еще два катка заливают на площадке возле Летнего амфитеатра. Последний открытый каток традиционно расположен возле центрального спортивного комплекса. При каждом из них будут работать пункты проката спортивного инвентаря, так что покататься на свежем воздухе смогут все желающие. Тех же, кто предпочитает крытые площадки, ждут в Ледовом дворце.

В Витебской области будут работать 42 крупных общегородских и районных катка, около 360 малых ледовых площадок и 81 хоккейная коробка (около 30 из них уже залиты), 70 пунктов проката зимнего спортивного инвентаря и оборудования. Также планируется проложить 58 лыжных трасс. Предварительная работа по подготовке катков была проведена заранее, и сейчас во всех районах региона начинается их активная заливка. Планируется, что в первых числах декабря все катки начнут работать. Осталось дело за зимой: обеспечить стабильный мороз и снег.-0-