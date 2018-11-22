В Витебске начался монтаж главной городской елки

22 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебск начал активно готовиться к Новому году: на площади Победы приступили к монтажу пушистой красавицы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском горисполкоме.

Пока монтируется каркас ели: установить 33-метровую железную конструкцию весом почти в 15 т планируется за несколько дней. Затем начнется ее наполнение елями и украшение. Новогодний наряд главного символа зимнего праздника, получивший массу положительных откликов горожан, останется традиционным и будет состоять из снежинок, тающих сосулек и других элементов, включая более 5 тыс. светодиодных ламп. Праздничное оформление площади дополнят обновленная конструкция в виде подарка с бантом и огромный елочный шар с иллюминацией. Вопрос о его приобретении за счет спонсорских средств сейчас прорабатывается.

Приятным новшеством для любителей перемен станет изменение иллюминации по всему периметру площади. В соответствии с новой концепцией поменялся как рисунок, который образуют гирлянды, так и акценты в их цветовой гамме.

Во всей своей красе главная елка Витебска заблистает после 20 декабря.-0-