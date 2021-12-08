В Витебске начнут выпускать печатную продукцию и таблички со шрифтом Брайля

8 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебском доме-интернате для престарелых и инвалидов предоставят место для работника с ограниченными возможностями, который будет изготавливать продукцию со шрифтом Брайля для благоустройства доступной среды. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

На базе дома-интерната в отделении реабилитации инвалидов по зрению с середины декабря начнет действовать небольшая печатная лаборатория, где для нужд соцучреждений и предприятий Витебска будут изготавливать печатную продукцию и таблички со специальным шрифтом для людей с нарушением зрения и слепых. Дом-интернат за средства, выделенные в рамках госпрограммы "Рынок труда и содействие занятости населению", приобрел принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля. На закупку специализированного оборудования было затрачено Br20 тыс.

"Безбарьерная среда для людей с инвалидностью предусматривает не только установку пандусов и тактильной плитки, но и дублирование информации шрифтом, которые смогут прочесть незрячие. Брошюры, листовки, таблички с указанием должностей и имен специалистов, которые крепятся на дверях кабинетов в административных зданиях, учреждениях здравоохранения и образования, - все это востребовано и нужно для невидящих людей. Такой вид деятельности в доме-интернате также позволил открыть новую вакансию, которую займет инвалид-колясочник II группы из Витебска. Он прошел адаптацию к трудовой деятельности, получил заключение медицинской комиссии на допуск к работе. Молодой человек будет оператором компьютерной графики", - рассказала директор Витебского дома-интерната Светлана Санникова.

Она добавила, что новый работник будет трудиться на условиях полной занятости. В перспективе в отделении реабилитации смогут производить любую печатную продукцию со шрифтом Брайля по заказу учреждений и организаций со всей Беларуси.-0-