В Витебске наградили победителей акции "Гражданское мужество"

21 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сегодня чествовали победителей акции "Гражданское мужество", сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД облисполкома.

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Во время церемонии

За помощь милиции в раскрытии преступлений и проявленные высокие личные качества по итогам прошлого года руководство УВД Витебского облисполкома отметило пять жителей региона. Среди них - выпускник СШ №8 Витебска Евгений Гайко, ставший свидетелем дерзкого нападения на женщину. Парень помог дать отпор злоумышленнику, а затем задержать его. Еще один случайный свидетель преступления работник "Витебскводоканала" Андрей Карпов обезвредил преступника, угрожавшего оружием прихожанам в Свято-Успенском кафедральном соборе областного центра.

Заместитель начальника УВД Витебского облисполкома Сергей Завадский награждает лауреата акции "Гражданское мужество" в номинации "За смелость и решительность" Андрея Карпова

Лауреат акции "Гражданское мужество" в номинации "За неравнадушие" Евгений Гайко

Беспрецедентную храбрость проявили Диана Сачек, Злата Дягель, Максим Бубнов из восьмого класса средней школы №10 Полоцка. Вместе с одноклассниками ребята преследовали подозрительного мужчину, которого заприметили в зарослях кустарника у реки Полота с малолетней девочкой. Благодаря их действиям злоумышленник был задержан. Возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней. Во время следствия у подозреваемого были изъяты биообразцы, которые подтвердили его причастность к совершению преступления в отношении еще одной девочки в феврале 2017 года в Минском районе. Перед судом мужчина будет отвечать уже за два особо тяжкие преступления.

Заместитель начальника УВД Витебского облисполкома Сергей Завадский награждает лауреатов акции "Гражданское мужество" в номинации "Самому юному защитнику правопорядка" Злату Дягель, Максима Бубнова и Диану Сачек

"Акция "Гражданское мужество" призвана отметить людей, оказавших помощь правоохранительным органам в раскрытии преступлений, за смелость, мужество, твердую гражданскую позицию. Очень важно в экстремальной ситуации не растеряться и не остаться равнодушным к окружающим людям. Благородные поступки героев акции служат ярким примером исполнения гражданского долга", - подчеркнули в УВД.-0-

Фото Александра Хитрова