В Витебске наградили победителей областного конкурса "ГАИ и СМИ за безопасность на дорогах!"

28 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске подвели итоги второго областного конкурса "ГАИ и СМИ за безопасность на дорогах!", передает корреспондент БЕЛТА.

Были определены лучшие телевизионные и радиосюжеты, видеоролики, размещенные в интернете, проект года, серии материалов в печатных СМИ, публикации по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Награды получили корреспонденты районных, городских, областных, республиканских и профильных изданий, репортеры региональных, областных телеканалов, один из витебских видеоблогеров.

В номинации "Лучший профилактический материал в печати" победила корреспондент газеты "Голас Расоншчыны" Ирина Гореликова. Дипломом I степени в номинации "Лучший радиосюжет или радиопередача" жюри наградило корреспондента Чашникского районного радио Галину Жукову. В номинации "Лучший проект года" первым стал телеоператор редакции телепрограмм "Вектор ТВ" Сергей Пальцев. В номинации "Серия материалов о работе Госавтоинспекции в интернет-изданиях" победил собственный корреспондент БЕЛТА Андрей Щербицкий.

Дипломы и награды победителям и лауреатам конкурса вручил начальник управления ГАИ УВД облисполкома полковник милиции Михаил Дядичкин. Поздравляя журналистов, он отметил, что на протяжении прошлого года в республиканских и региональных СМИ нашли отражение многочисленные профилактические акции, рейды, важные рекомендации участникам движения и каждодневная работа инспекторов. "Конкурс проводим второй раз и в этом году увеличили количество номинаций до 10. В нем нет проигравших, потому что вместе мы делаем общую работу, журналисты помогают доводить до жителей важную информацию для обеспечения безопасности на дороге", - сказал Михаил Дядичкин.

Вне конкурса за совместную работу по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма были отмечены работники областного управления МЧС и главного управления по образованию облисполкома.-0-