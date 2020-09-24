В Витебске объявлен конкурс на лучшую фотографию усадьбы Репина

24 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебский областной краеведческий музей объявил конкурс на лучшую фотографию жемчужины северного края Беларуси - усадьбы Ильи Репина "Здравнево", сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.

Участником конкурса может стать каждый, у кого имеется хоть один снимок знаменитой усадьбы (интерьеров дома или приусадебной территории), в независимости от года создания, сезона и профессионализма. Приветствуются и новые снимки, ведь сейчас, в разгар бабьего лета, осенние пейзажи усадьбы особенно красивы, отметили организаторы.

Фотографии следует размещать до 30 сентября у себя на странице в Instagram с хештегом #фокусназдравнево или в фотоальбоме "Фокус на Здравнево" музейной группы "Музей-усадьба И.Е.Репина "Здравнево" в социальной сети "ВКонтакте".

По условиям конкурса, каждый участник может прислать до трех фотоснимков, ранее не участвовавших в других конкурсах. Все фотографии должны быть хорошего качества, с указанием авторства, названия и года съемки. Участвуя в фотоконкурсе, авторы дают право на использование их фотографий в проектах музея. Лучшие фотографии займут почетное место в фотоальбоме "Музей-усадьба И.Е. Репина "Здравнево".

Три победителя конкурса будут определены компетентным жюри в лице членов Витебского местного фонда фотографии "ФотоКрок" и по наибольшему количеству лайков за фотографии. Победителей ждут поощрительные призы. Результаты опубликуют 3 октября в социальных сетях музея.-0-