В Витебске областная благотворительная елка собрала более 900 ребят

28 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Областной благотворительный новогодний праздник собрал в концертном зале "Витебск" более 900 детей, передает корреспондент БЕЛТА.

На губернаторскую елку, которая традиционно проводится во время акции "Наши дети", пригласили победителей предметных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, детей-инвалидов, ребят из многодетных, малообеспеченных семей, детей-сирот из всех районов области. До начала новогоднего представления гостей праздника развлекали детские творческие коллективы, ростовые куклы, была организована выставка декоративно-прикладного искусства.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев перед началом торжественной части посмотрел выставку, пообщался с детьми и преподавателями. "Во время акции наша задача дойти до каждого ребенка независимо от того, в насколько далекой деревне или поселке он живет. Через школы, детские сады, сельсоветы мы донесем поздравление до каждого малыша", - сказал руководитель области.

Поздравляя детей со сцены концертного зала "Витебск", Николай Шерстнев подчеркнул, что на праздник приглашены лучшие из лучших. На елке собрались дети, которые достигли успехов в учебе, спорте, творчестве, инициативные и целеустремленные. "Пускай сбываются планы и в вашей жизни всегда будет цель. Тогда человек не просто живет, он настраивает себя на достижение задуманного, появляется смысл жизни. Каждый день нужно прожить так, чтобы он помог в будущем, - обратился губернатор. - Желаю вам, чтобы знания давались легко и оставались востребованными на всю жизнь. Надеюсь, сегодняшний праздник оставит яркие впечатления и подарит настоящее новогоднее настроение, которое вы передадите своим друзьям".

В подарок от участников праздника дети преподнесли губернатору сувениры, сделанные своими руками. После торжественной части дети и взрослые стали зрителями интерактивно-новогоднего мюзикла "Снежная королева. Перезагрузка".

Благотворительная акция "Наши дети" стартовала 10 декабря и продлится по 11 января. Новогодние праздники, представления и утренники проходят во всех регионах Беларуси. Руководители госорганов и предприятий, лидеры общественных объединений традиционно посещают социально значимые объекты и поздравят детей, дарят им компьютерную технику, игрушки, спортивный инвентарь, сладости. Особое внимание уделяется детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, воспитанникам школ-интернатов, детям из многодетных, опекунских, приемных семей, детям-инвалидам.-0-