В Витебске областной благотворительный праздник соберет 950 детей

10 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Областной благотворительный праздник для детей пройдет в Витебске 28 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении образования Витебского облисполкома.

Участниками главного новогоднего торжества в концертном зале "Витебск" станут 950 ребят в возрасте от 8 до 14 лет со всех районов области. Это дети, ставшие победителями и лауреатами различных олимпиад, творческих и спортивных состязаний, активисты, дети из многодетных и малообеспеченных семей, оставшиеся без попечения родителей, сироты. Каждый из них в этот день помимо приятных впечатлений от новогоднего представления и сказочной атмосферы получит сладкий новогодний подарок.

Еще 200 детей побывают на республиканских новогодних праздниках, в том числе 100 ребят - во Дворце Независимости.

Всего в Витебской области во время новогодней благотворительной акции "Наши дети" планируется провести более 1,5 тыс. рождественских и новогодних утренников, праздников и других мероприятий для детей различных категорий со всех учреждений образования региона. Почетными гостями во многих социальных приютах, интернатных учреждениях, детских домах семейного типа в эти дни станут представители исполнительных и распорядительных органов власти, общественных организаций, спонсоры и волонтеры.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси сегодня и продлится по 11 января. Ее главная цель - не оставить без внимания ни одного ребенка.-0-