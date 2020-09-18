В Витебске областные соревнования по воркауту соберут более 50 человек

18 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске 19 сентября во время празднования Международного дня студенческого спорта на стадионе Витебского государственного университета имени П.М. Машерова состоятся открытые областные соревнования по Street Workout, сообщили БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

Соревнования пройдут в трех дисциплинах: силовой фристайл на турнике, силовой фристайл на брусьях и силовое двоеборье. Отдельная номинация состязаний - установление рекордов Витебской области. Всего в соревнованиях примут участие более 50 молодых спортсменов. "Сегодня воркаут-культура и тренировки на уличных турниках и брусьях довольно популярны среди молодежи. Это очень крутая альтернатива всем пагубным привычкам, поэтому чаще всего воркаутом занимаются парни и девушки, которых в первую очередь интересует собственное здоровье. А такие соревнования прежде всего мотивируют ребят на новые спортивные достижения", - отметил второй секретарь областного комитета БРСМ Владимир Бабичев.

Организаторами соревнований выступили Витебский областной комитет БРСМ, УВД облисполкома, главное управление по здравоохранению облисполкома и молодежное спортивное общественное объединение "Федерация воркаут".-0-