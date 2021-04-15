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15 апреля 2021, 17:59

В Витебске обсудили судьбу руин Большой Любавичской синагоги

Фото из архива
Фото из архива

15 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Арт-центре Марка Шагала в Витебске сегодня представители общественных организаций и инициатив, историки, власти и бизнес обсудили нынешнее состояние Большой Любавичской синагоги и ее дальнейшую судьбу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Архитектор Глеб Орловский сделал исторический экскурс, подробно рассказав об архитектурных особенностях здания, когда оно перестраивалось. По его словам, если за год-два руины синагоги не будут восстановлены, есть опасность обрушения верхней части стен, фронтона. Для реконструкции понадобятся стройматериалы хорошего качества, которые будет сложно найти. "При строительстве синагоги использовался лекальный кирпич, который можно увидеть и сейчас. На 99% фасады здания не были оштукатурены, так как сам кирпич являлся элементом декоративной отделки. В некоторых местах видно, как уже более поздняя штукатурка отвалилась, а расшивка швов осталась", - отметил Глеб Орловский.

Участники круглого стола отметили: нужно далее собирать историческую информацию об объекте, разрабатывать проект консервации руин либо реставрации в составе исторического центра города с привлечением максимального количества заинтересованных людей и организаций. Также во второй половине мая волонтеры намерены очистить синагогу от строительного мусора, удалить деревья и кусты, которые могут повредить стены. Со второго этажа хотят убрать землю, чтобы уменьшить нагрузку на конструкции здания. После этого можно будет летом организовать инженерные исследования технического состояния уцелевших фрагментов.

Памятник архитектуры могут выставить на аукцион за базовую величину или передать в собственность безвозмездно под инвестпроект.

Приобрести руины синагоги и реконструировать ее с последующим использованием в качестве бизнес-центра планирует предприниматель Роландас Вайчайтис. Пока его концепция предполагает на первом этаже создание музея синагоги, а второй и, возможно, третий будут отданы под офисные помещения. Если объект получится приобрести в ближайшие месяцы, то он намерен в этом году возвести крышу над руинами для лучшей сохранности и провести необходимые исследования конструкций.

Синагога носит статус историко-культурной ценности не как отдельный объект, а в составе исторического центра города. Сейчас местные власти оформляют необходимые документы для подготовки к будущей продаже.

Здание бывшей Большой Любавичской синагоги на улице Революционной, несмотря на свое состояние, уникально. Из всех 74 синагог и еврейских молитвенных домов города, действовавших в начале ХХ века, сохранилась только эта. Верующие, которые ее посещали, были приверженцами любавичского хасидизма - мистического течения в иудаизме, возникшего в конце ХVIII века.

Объект построили либо в конце XIX, либо в начале XX века, точной даты нет. Храм посещал отец Марка Шагала: семья художника жила на соседней Покровской улице. В 1923 году синагогу закрыли большевики. До Второй мировой войны в ней был аэроклуб, а затем - Дом культуры и склад. Потом здание не использовалось и находится в аварийном состоянии: до наших дней дошли только стены и фасад, частично - перекрытия.

По сведениям главного хранителя фондов Государственного архива Витебской области Константина Карпекина, во время кампании по конфискации ценностей в пользу голодающих Поволжья из синагоги были вывезены серебряные украшения от свитков Торы - две короны и две таблички с дарственными надписями. В 1924 году в культовом здании проживали еврейские беженцы из Литвы.-0-

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