В Витебске определят лучшую команду среди учащихся по оказанию первой помощи

21 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске в комплексе культурно-массового отдыха имени Советской армии (парк "Мазурино") 22 мая пройдут городские соревнования школьных отрядов первой помощи, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель городской организации Белорусского общества Красного Креста (БОКК) Михаил Гусаченко.

В соревнованиях примут участие 12 команд из школ и гимназий города, которые стали лучшими на отборочных этапах в апреле. Для оценки учащихся будет создано 10 станций. Каждый этап покажет уровень теоретических знаний ребят, их практические навыки, творческий подход в решении задач и умение быстро реагировать на возникающие обстоятельства. Команда-победитель при благоприятной эпидемиологической обстановке будет представлять Беларусь на международных соревнованиях по оказанию первой помощи в Даугавпилсе (Латвия).

"Одним из стратегических направлений деятельности БОКК является обучение населения навыкам оказания первой помощи. Наша организация обучила базовому курсу по первой помощи 51 педагога учреждений общего среднего образования Витебска для дальнейшей передачи знаний учащимся и сотрудникам", - добавил Михаил Гусаченко.