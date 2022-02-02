В Витебске откроется выставка о преступлениях нацистов и их пособников в годы войны

2 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском областном музее Героя Советского Союза Миная Шмырева сегодня откроется выставка "Преступления нацистов и их пособников на территории Витебской области в годы Великой Отечественной войны", сообщили БЕЛТА в управлении культуры облисполкома.

Витебская область была полностью захвачена гитлеровцами в июле 1941 года - оккупация продолжалась до июля 1944-го. В годы Великой Отечественной войны на территории области была создана система тюрем и концентрационных лагерей. В Витебске и его окрестностях в период оккупации было создано пять крупных лагерей. Самый большой из них был создан в сентябре 1941 года как лагерь для военнопленных Stalag 313 ("Шталаг 313-й"). Здесь уничтожили более 80 тыс. военнопленных и гражданского населения.

Отношение оккупантов к белорусам было определено в плане "Ост". В соответствии с ним предусматривалось физически уничтожить или выселить 75% русских, белорусов, украинцев, а 25% онемечить и превратить в рабов. Евреи подлежали поголовному истреблению. "Нацистские убийцы, осуществляя преступную политику геноцида, со страшной силой обрушили кровавый террор на советских граждан еврейской национальности. Министр оккупированных восточных территорий А. Розенберг подчеркивал, что одно из основных условий их национального и государственного "возрождения" - окончательная ликвидация еврейства. После оккупации Витебской области гитлеровцы создали ряд гетто. В Витебске в гетто содержались около 20 тыс. человек, в Полоцке - 15 тыс., в Глубоком -10 тыс.", - отметили в управлении.

За годы оккупации в регионе было проведено более 40 только крупных карательных операций. Каратели безжалостно уничтожали деревни, оставляя после себя безжизненную зону. 243 деревни сжигались дважды, 83 - трижды, 22 - четыре раза и более. Наряду с карательными операциями фашисты проводили локальные акции по наказанию населения за поддержку партизан, невыполнение распоряжений оккупационных властей, поставок сельхозпродукции.

Об этих ужасах расскажет выставка в музее Шмырева. В экспозиции есть сведения о геноциде мирного населения Беларуси и советских военнопленных, копии документов, фотографии злодеяний нацистских оккупантов и раскопок на местах массового уничтожения людей. На размещенную в музее карту нанесена информация о количестве погибших в лагерях мирных жителей с указанием районов. Представлены и многие другие предметы, проливающие свет на трагедию ХХ века.

"В годы Великой Отечественной войны Беларусь понесла огромные людские потери, погиб каждый третий ее житель. В городах и сельской местности Витебщины погибли более 150 тыс. человек, угнаны в немецкое рабство - 68 434. В Витебске, насчитывавшем к началу войны около 200 тыс. населения, в день освобождения оказалось всего 118 мирных жителей", - добавили в управлении культуры.-0-