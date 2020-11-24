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24 ноября 2020, 17:09

В Витебске открылось новое здание Октябрьского РОВД

Новое здание Октябрьского РОВД
Новое здание Октябрьского РОВД

24 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске сотрудники Октябрьского РОВД справили новоселье, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками церемонии открытия нового здания райотдела стали министр внутренних дел Иван Кубраков, представители УВД Витебского облисполкома, почетные гости и сотрудники РОВД.

В трехэтажном здании кабинеты оборудованы современной техникой и мебелью, есть актовый зал. Часть площадей занял спортивный комплекс, включающий тир, тренажерный и спортивный залы, где смогут заниматься не только сотрудники Октябрьского РОВД, но и их коллеги из городских подразделений.

"Это важное событие для сотрудников Октябрьского РОВД", - подчеркнул министр. По его словам, условия, созданные здесь, позволят улучшить качество профессиональной деятельности сотрудников. "Мы сегодня заходили в отдел по гражданству и миграции, где осуществляются административные процедуры. Там созданы хорошие условия для приема граждан, в том числе есть игровая комната для детей, что немаловажно. В целом все сделано на очень высоком уровне", - подчеркнул Иван Кубраков.

Для Витебщины данный объект знаковый, поскольку последний раз новое здание под нужды органов внутренних дел в области возводилось в 1980-е годы. Закладка в фундамент капсулы на месте строительства здания Октябрьского РОВД состоялась в мае 2014 года. В нее поместили нагрудный знак "Вiцебская мiлiцыя", номер областной милицейской газеты "02" и послание потомкам. Затем из-за отсутствия финансирования работы были приостановлены. Они возобновились чуть более года назад с назначением на должность главы витебской милиции Михаила Гриба, который в настоящее время возглавляет ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники Октябрьского РОВД обслуживают один из самых крупных районов Витебска с населением более 130 тыс. человек. "Территория Октябрьского района является центральной частью города. В районе функционируют важнейшие промышленные и транспортные предприятия, предприятия связи, топливно-энергетической промышленности и общественного питания. Здесь расположены жилые массивы и зеленые зоны, парки культуры и отдыха, а также главная площадка международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" - Летний амфитеатр. Также на территории обслуживания Октябрьского РОВД сконцентрирована большая часть увеселительных заведений областного центра", - рассказал начальник Октябрьского РОВД Дмитрий Бородавко.

История райотдела насчитывает более 100 лет.-0-

Иван Кубраков и начальник УВД Витебского облисполкома Андрей Любимов.
Иван Кубраков и начальник УВД Витебского облисполкома Андрей Любимов.
Иван Кубраков
Иван Кубраков
Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев награждает Алексея Павлова
Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев награждает Алексея Павлова
Символический ключ в руках начальника Октябрьского РОВД Дмитрия Бородавко
Символический ключ в руках начальника Октябрьского РОВД Дмитрия Бородавко
Ленточку перерезают Иван Кубраков и Владимир Терентьев
Ленточку перерезают Иван Кубраков и Владимир Терентьев
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