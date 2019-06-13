В Витебске открылось представительство центра "Карты гостя"

13 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Представительство центра "Карты гостя" открылось в Витебске возле городской ратуши, в здании по ул. Суворова, 2, передает корреспондент БЕЛТА.

Туристы и жители Беларуси с сегодняшнего дня смогут приобрести здесь карту гостя. Ее обладатели получат различные бонусы и скидки при посещении музеев и галерей в Витебске и райцентрах области, проживании в агроусадьбах региона. Скидки достигают до 50%. Создатели карты рассчитывают, что она будет способствовать развитию внутреннего туризма.

"Разработано несколько видов и форматов карт, в том числе для гостей II Европейских игр. Купить карту гостя можно в точках продаж, а также онлайн. Проект популярен в Минске, надеемся, интерес к нему будет и в регионах, - отметил директор УП "Мингорсправка" Борис Васильев. - Количество туристических объектов по всей стране, включенных в проект, приближается к 700. В Витебской области их около 70. Рассчитываем, что участников проекта к концу года станет 1 тыс.".

Кроме того, предприятие собирается обсудить с руководством фестиваля "Славянский базар в Витебске" возможные форматы продвижения карты гостя во время творческого форума.

Витебск стал третьим областным центром, где появилось региональное представительство карты гостя. До этого их открыли в Могилеве и Гродно, на очереди Гомель.

Туристический проект "Карта гостя. Города и регионы Беларуси" (Minsk Card. Cities&Regions of Belarus) реализуется "Мингорсправкой" при поддержке Министерства спорта и туризма, Министерства культуры, Мингорисполкома и облисполкомов, информационно-туристического центра "Минск" по государственной программе развития туризма "Беларусь гостеприимная" на 2016-2020 годы. В нем участвуют музеи, галереи, зоопарки, аквапарки, отели, рестораны, агроусадьбы, кафе, торговые объекты, пункты проката автомобилей и велосипедов, которые предоставляют бонусы и скидки.-0-