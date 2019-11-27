В Витебске открылся инклюзивный детский парк по трансграничному проекту с Польшей

27 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Инклюзивный детский парк "Радужный мир" открылся сегодня в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

В праздничной церемонии открытия важного для всех местных жителей объекта приняли участие глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель, Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Артур Михальский, представители органов местного самоуправления, жители района.

Гуманитарный социальный проект реализован администрацией Октябрьского района города по польскому гранту при поддержке посольства Польши. Местные власти взяли на себя подготовку и благоустройство площадки на острове в зоне отдыха реки Витьба. За счет финансовой помощи было приобретено игровое и спортивное инклюзивное оборудование: песочница, канатные конструкции, качалки, развивающие снаряды, качели, карусели и др.

"Для воплощения проекта нужно было всего три составляющих: инициатива, которую проявили ученики и педагоги средней школы №5, поддержка органов власти и возможность, которую нам предоставило посольство Польши", - отметил глава администрации Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский. Он выразил огромную признательность польским дипломатам, благодаря которым в Витебске появилась такая спортивная площадка - первая в городе.

Учительница СШ №5 г.Витебска Елена Жебентяева, глава администрации Октябрьского района г.Витебска Сергей Сташевский и Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Артур Михальский во время торжественной церемонии

Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Артур Михальский

Сергей Сташевский также отметил, что работа еще не завершена. Весной здесь планируется полностью благоустроить территорию, а в дальнейшем при поддержке польской стороны - пополнить количество игрового оборудования, так как площадь острова позволяет это сделать.

На важности подобных объектов заострил внимание Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Артур Михальский. "Люди с ограниченными возможностями в определенной степени являются заложниками своего положения. Очень важно создать условия, чтобы они чувствовали себя комфортно, ощущали свою вовлеченность в общественную жизнь. Надеюсь, дети, которые будут проводить здесь время, получат от этого удовольствие и радость. Это будет значить, что наша главная цель достигнута", - отметил дипломат.

Глава администрации Октябрьского района г.Витебска Сергей Сташевский

Артур Михальский также рассказал, что польская сторона поддержала в Витебске еще один гуманитарный проект, связанный с укреплением материально-технической базы Витебского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Планируется, что он будет реализован до конца года. Ранее, в сентябре, по программе развития МИД Польши "Польская помощь" в Лиде была открыта первая в стране инклюзивная велодорожка протяженностью около 10 км.

"Польша в свое время получила много помощи от других европейских стран и сейчас делится накопленным опытом со своими странами-партнерами, в числе которых и Беларусь. За последние четыре года общая сумма, выделенная на реализацию различных проектов в Беларуси, превысила Br1 млн. При этом речь идет не только о гуманитарной сфере, но и о развитии туризма. Последнее направление очень актуально, так как дает толчок к развитию многих других направлений, в том числе бизнеса", - добавил дипломат.-0-

Фото Александра Хитрова