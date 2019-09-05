В Витебске открылся второй корпус Детской художественной школы

5 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сегодня открылся второй корпус Детской художественной школы, передает корреспондент БЕЛТА.

В праздничном мероприятии приняли участие представители городских властей, творческая интеллигенция областного центра, руководители различных учреждений культуры, педагогический коллектив и учащиеся школы.

Со знаменательным событием в жизни города всех собравшихся поздравил заместитель председателя Витебского горисполкома Виктор Глушин. "Понятие "Витебская художественная школа" широко известно во всем мире благодаря целой плеяде талантливых мастеров, творивших здесь и сформировавших ее ядро. Сегодня мы открываем второй корпус Детской художественной школы города Витебска. Это важно для всех нас, ведь все великие художники начинают творить в юном возрасте. Символично, что у нас идет целая череда связанных культурных событий: в прошлом году открыл свои двери Музей истории Витебского народного художественного училища. В этом году нас ожидает юбилей худграфа Витебского государственного университета, в следующем - юбилей УНОВИСа. Сегодняшнее мероприятие органично вписывается в этот ряд", - сказал зампред горисполкома.

Виктор Глушин отметил, что под второй корпус школы весной нынешнего года по решению городских властей были выделены освободившиеся площади бывшей женской консультации, перенесенной в новую многопрофильную поликлинику. "Вспоминается основное здание детской школы по улице Суворова, украшенное многочисленными мемориальными досками в память об известных художниках, которые там учились. Хотелось бы, чтобы через много лет на фасаде и этого здания появились напоминания о талантах, вышедших из его стен", - пожелал он.

Новый корпус Детской художественной школы расположен по проспекту Черняховского, 9. В нем находятся классы для рисунка, лекций по всемирной истории искусств, мультимедийный, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и керамики, библиотека, два фондовых кабинета. Сформировано восемь групп подготовительного отделения, которые здесь будут заниматься. Вести занятия будут 19 педагогов. На материально-техническое обеспечение и ремонт помещений было направлено Br17 тыс. "В этом году у нас будут обучаться 460 детей. Благодаря открытию второго корпуса мы сможем разгрузить основное здание и значительно оптимизировать время учебного процесса, что очень важно для всех наших учеников", - подчеркнул директор школы Андрей Войтеховский.-0-