В Витебске открыта новая школа

1 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Новая школа открылась в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Свои двери для почти 2 тыс. учеников распахнула школа №47 имени легендарного генерала армии, Героя Советского Союза Евгения Ивановского, расположенная в микрорайоне Билево. Участниками праздничного события и первой школьной линейки стали премьер-министр Роман Головченко, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, другие высокие гости, педколлектив, учащиеся и их родители.

Комплекс, рассчитанный на 1020 учащихся в смену, включает три корпуса, два бассейна (для старших и младших классов), многочисленные площадки для занятий различными видами спорта. Для ребят созданы комфортные условия пребывания и обучения с использованием мультимедийных технических средств, в том числе для инклюзивного образования. С учетом высокой востребованности объекта областные власти обсуждают возможность строительства в будущем в данном микрорайоне еще одного школьного комплекса.

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