В Витебске подведут итоги работы студотрядов области

23 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске сегодня торжественно подведут итоги трудовой занятости молодежи северного региона "Трудовой семестр - 2020", сообщили БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

"Студотрядовское движение - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. По итогам трудового семестра в Витебской области в составе строительных, сельскохозяйственных, педагогических, экологических, сервисных студенческих отрядов трудились более 4,6 тыс. человек", - отметили в обкоме организации.

Молодежь участвовала во Всебелорусской молодежной стройке "Город молодости - 2020", международном производственном проекте "Атлант", возведении социально значимых объектов Витебской области, была задействована в благоустройстве регионов, работала в оздоровительных лагерях. Сегодня будут определены лучшие молодые кадры. Также наградят отличившихся представителей волонтерского движения Витебской области.

Партнеры и организаторы мероприятия - областной комитет БРСМ и главное управление идеологической работы и по делам молодежи облисполкома.-0-