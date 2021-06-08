В Витебске появилась новая знаменитость: по историческому центру города гуляет лама

8 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. У исторического центра Витебска новая знаменитость: каждый день по пешеходным улицам в районе ратуши и православных храмов гуляет лама Апу, что вызывает неподдельный интерес у прохожих. На одной из прогулок с местной звездой побывали корреспонденты БЕЛТА.

Стоит директору зоопарка Ирине Орловой вместе с пятимесячной ламой выйти на улицу Суворова, как их обступают дети и взрослые, все умиляются питомцем. Практически каждый пробует сфотографировать животное, другие не прочь сделать селфи с ним.

Самец Апу появился на свет 16 января в сильные морозы, которые доходили до минус 26. При этом обычно ламы приносят потомство в мае-июне. Папа у малыша белого цвета, мама - черного. Апу взял себе оба цвета. При рождении, чтобы он не замерз (животное и так отморозило ушки), пришлось забрать его в кабинет директора зоопарка. У мамы не проснулся материнский инстинкт, и она не согревала детеныша. В директорском помещении вместе с Апу жила и обезьяна Даша. "Они до сих пор великолепно ладят. Обезьянка вычесывает у друга опилки, подкармливает, Апу в свою очередь ворует для нее что-нибудь. Обезьяна не дает нам на него повышать голос, когда он хулиганит", - признается Ирина Орлова.

У Апу очень мягкая и нежная шерсть, по характеру он спокойный и готов к общению с людьми. Внимания прохожих он не боится, но гладить ламу стоит аккуратно и не всем сразу.

Живя в историческом центре Витебска, можно не только стать звездой, но и организовать хорошую культурную программу. Апу уже побывал в Арт-центре Марка Шагала, сегодня он наведался в областной краеведческий музей, что вызвало искреннее удивление у школьников и их педагогов, которые здесь в этот момент были.

Сегодня в обед в областном центре была солнечная погода, много людей прогуливалось по ул. Суворова. "О, мы про вас слышали и хотели встретить. Сегодня нам повезло!" - признается одна из горожанок и фотографирует животное.

"Для него прогулки нужны: Апу рос среди людей и привык к ним. У него социализация со своими сородичами будет тяжело проходить. Родители его особо не проявляют к нему интерес, как и он к ним. В первое время они пытались это сделать, но он никак не реагировал - похоже, малыш не понимает, что им нужно", - поясняет директор зоопарка.

Рацион у Апу оптимальный: он ест сено, морковь, свеклу, яблоки, груши. Бывает, и бананами перекусит, перенимая привычку у обезьяны. Пятимесячный Апу - небольшой по меркам своих сородичей и должен еще вырасти примерно в два раза.-0-

Фото Александра Хитрова