В Витебске появится десятиметровая входная арка с гербом города

14 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Десятиметровую арку с гербом Витебска возводят возле железнодорожного вокзала к областному фестивалю-ярмарке тружеников села "Дажынкі-2020", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Управлении капитального строительства города.

Сейчас строители реконструируют бульвар по улице Кирова. Здесь кладут новую плитку, идет монтаж современного освещения. Со стороны железнодорожного вокзала возводят входную арку: она будет с декором и изображением ордена Трудового Красного Знамени и фрагмента указа о награждении им города. Аллею украсят цветники, малые архитектурные формы, а также скульптура, посвященная молодым влюбленным. На бульваре установят скамейки. "Высота арки вместе с гербом Витебска по центру составит десять метров", - добавил главный инженер УКС города Сергей Польский.

Во время фестиваля-ярмарки организуют несколько площадок в центре города. Основные события развернутся на площадях Свободы и Победы, в Летнем амфитеатре и возле него. Предварительная программа праздника включает шествие аграриев от площади Победы в Летний амфитеатр, где состоится церемония награждения и концерт. На "Дажынках" также намерены провести выставки сельскохозяйственной техники, достижений АПК, организуют тематические площадки, будут работать подворья районов Витебской области.

Традиционные областные "Дажынкі" в этом году планируют провести 26 сентября. В Витебске во время подготовки к празднику уже возвели и открыли несколько важных объектов: Полоцкий путепровод, дорогу, соединившую проспект Строителей с микрорайоном Билево, обновленную площадь Свободы, среднюю школу. Также в городе скоро начнет работу футбольный манеж.-0-