В Витебске построят новый путепровод "Полоцкий"

5 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске будут строить новый путепровод "Полоцкий" через железную дорогу, сообщил журналистам заместитель председателя горисполкома Сергей Соглаев, передает корреспондент БЕЛТА.

Нынешний одноименный путепровод собираются снести (он эксплуатируется с 1953 года и признан предаварийным), а на его месте возведут новый. Строительство моста и съездов с него пройдет в две очереди. Первая предусматривает работы по созданию проезжей части для автомобилей, трамвайного полотна, тротуара, съезда на ул. Локомотивную, а также строительство путепровода на пересечении с ул. Советской Армии. Вторая очередь будет включать полосу из проезжей части для автомобилей, тротуара и съездов на ул. Ленинградскую и ул. Мичурина. Проект строительства моста также предусматривает благоустройство улиц и прилегающих территорий, озеленение и обустройство малыми архитектурными формами. С 15 ноября мост закроют для движения любого транспорта и пешеходов. Специалисты начнут работы по выносу и перекладке инженерных сетей.

Планируется, что срок реализации проекта составит 49 месяцев. Первую очередь собираются завершить за 26 месяцев, вторую - за 23. Не исключено, что после первого этапа транспорт возобновит свое движение по новому мосту. Срок службы нового путепровода "Полоцкий" должен составить около 100 лет, отмечают специалисты.

"На время работ создадут объездные маршруты: через путепровод "Металлистов" и улицы с односторонним движением Мичурина (при выезде из города) и 11-я Городокская (при въезде в город). Пересекать железнодорожные пути пешеходам придется через переход на вокзале. Коммунальными службами проведено обследование проблемных участков улично-дорожной сети. Для обеспечения проезда через мост "Металлистов" автобусов большой вместимости дорожными службами производятся необходимые работы по доведению параметров дороги до нормативных требований. Также будет выполнено асфальтирование проезда от ул. 11-я Городокская до ул. Мичурина и ямочный ремонт. В настоящее время идут работы по ремонту путепровода "Металлистов" через железную дорогу, он будет закрыт до 10 ноября", - отметил Сергей Соглаев.

Для увеличения пропускной способности данного путепровода в будущем планируется закрытие движения грузового автомобильного транспорта по ул. Леонова, Зеньковой, Буденного, К.Маркса, а также перекрытие движения всех видов транспорта на ул. Некрасова со стороны ул. Зеньковой. Для водителей по городу разместят информационные щиты, чтобы они заранее знали, как можно объехать мост. С 15 ноября планируется пустить дополнительный автобусный маршрут №8, который соединит ул. 9-ю Загородную с предприятием "Витебскречтранс". Некоторые другие автобусы и маршрутки скорректируют свое движение.

В настоящее время через путепровод "Полоцкий" ходят несколько маршрутов автобусов, маршрутных такси и трамваев. Работа трамвайных маршрутов №№ 4, 6, 8 и 9 будет прекращена. При этом количество подвижного состава на трамвайных маршрутах №№ 1, 2, 3, 7 будет увеличено на три единицы на каждом. "Никого из работников маршрутов, которые на время строительства не будут действовать, не уволят. Их просто перенаправят на другие", - подчеркнул Сергей Соглаев.

Он также акцентировал внимание, что после всех работ трамваи №№ 4, 6, 8 и 9 вернутся на свои маршруты и продолжат ходить по тем же улицам (в том числе Титовой), что и раньше.

Представители местной власти, служб и организаций города добавили, что свои предложения по улучшению работы пассажирского транспорта при закрытии путепровода "Полоцкий" горожане смогут высказать по телефонам: 8 (0212) 33-60-46 (горисполком), 8 (0212) 66-98-62 (коммунальное транспортное предприятие "Оператор перевозок"), 8 (0212) 22-80-65 (ОАО "Витебскоблавтотранс").

Кроме того, сотрудники различных служб и ГАИ будут ежедневно мониторить пропускную способность объездных путей, реагировать на проблемы, чтобы на дорогах не возникал транспортный коллапс.-0-