В Витебске пр. Строителей с микрорайоном Билево планируют соединить в 2020 году

29 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске пр. Строителей собираются соединить с ул. Генерала Ивановского в микрорайоне Билево в 2020 году, сообщил сегодня на сессии городского Совета депутатов председатель горисполкома Виктор Николайкин, передает корреспондент БЕЛТА.

Несмотря на то, что сейчас активно идет стройка на Полоцком путепроводе, работы по созданию дороги, которая свяжет пр. Строителей и 40-тысячный микрорайон Билево, заморожены не будут, заверил мэр. "Никакого отношения один объект к другому не имеет, источники финансирования и подрядчики разные. Мы будем продолжать строительство проезда под мостом железной дороги и соединим пр. Строителей с ул. Генерала Ивановского. Финансирование утверждено, на этот год деньги выделены. Завершение работ намечено на 2020 год", - отметил Виктор Николайкин.

Введение в эксплуатацию участка дороги, соединяющего пр.Строителей и микрорайон Билево позволит снизить нагрузку автотрафика на проезжую часть Московского проспекта в утренние и вечерние часы пик.

Сегодня прошла сессия Витебского городского Совета депутатов, где был заслушан отчет о работе председателя горсовета, деятельности президиума и положении дел на подведомственной территории, утвержден отчет об исполнении городского бюджета за 2018 год и рассмотрены другие вопросы.-0-