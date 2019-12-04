В Витебске презентовали комикс о важности сохранения зрения

4 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске презентовали приключенческий комикс "Не для чужых вачэй" про школьницу Алесю и ее друзей. Это вторая часть серии из трех комиксов, созданной в поддержку благотворительного проекта Белорусского детского фонда и компании А1 "Я вижу!", передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель директора Белорусского детского фонда Ирина Чернякова отметила, что проект идет четвертый год. "Забота о здоровье детей - приоритетная задача нашего фонда. При старте проекта "Я вижу!" в Витебской области были сформированы три медицинские бригады. На сегодняшний день специалисты осмотрели детей 18 районов области - это более 45 тыс. школьников. "Я вижу!" - яркий пример частно-государственного партнерства", - отметила Ирина Чернякова.

По словам организаторов проекта, через комиксы они решили на интересном для детей языке донести важность здорового зрения. Погружаясь в мир героев комикса, школьникам нужно будет раскрывать тайны и находить ответы на загадки. В приключения трех героев Алеси, Ильи и Богдана вплетены мифология и история Беларуси. В издании есть полезные упражнения для глаз. Доступен комикс и в онлайн-формате.

Создатели истории "Не для чужых вачэй" Ольга Алданова (также автор иллюстраций) и Никита Сенников представляют творческое объединение "Сучасны комікс". Они создают комиксы и популяризируют белорусский язык и комикс-культуру нашей страны. Сегодня для воспитанников детской художественной школы в Витебске Ольга Алданова и Никита Сенников проведут мастер-класс по созданию комиксов.

Партнер выпуска серии комиксов - компания OZ. Каждый ребенок старше 10 лет, который сделает покупку (с родителями или без) в магазинах OZ в Минске на проспекте Победителей,3 и в Витебске на улице Ленина,65, получит комикс в подарок. Подробную информацию о проекте "Я вижу!" и об акции посетители смогут получить у консультантов в этих магазинах.

Читатели, которых этот комикс вдохновит сделать собственную историю в картинках, могут отправить свою работу на электронный адрес moderncomicsby@gmail.com (он указан и в печатном издании) и получить ответ от профессиональных иллюстраторов. Лучшие из фан-арт историй будут опубликованы в третьем выпуске серии "Погляд у мінулае".

"Я вижу!" - масштабный благотворительный проект по диагностике и раннему выявлению заболевания глаз у детей из сельской местности в Беларуси. Он реализуется Белорусским детским фондом и компанией А1 при поддержке Министерства здравоохранения. С 2016-го по 2018 год по проекту врачи осмотрели 36,8 тыс. школьников в Могилевской, Гомельской и Брестской областях. Из этого количества у 33% были выявлены нарушения органов зрения. В 2019-м офтальмологи работают на Витебщине и к концу года планируют обследовать более 50 тыс. детей из сельской местности области.

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