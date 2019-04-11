В Витебске приступили к очередному этапу реконструкции Полоцкого путепровода

11 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Строители приступили к демонтажу старых сооружений Полоцкого путепровода над железнодорожными путями в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

На стройке №1 в областном центре стартовал очередной этап по возведению нового моста. Специалисты приступили к разборке старых бетонных конструкций. Работники сняли центральную часть пролета моста, сейчас идут работы на одной из боковых. Для этого задействованы два крана грузоподъемностью 125 т.

"Работы проходят во время "окон", когда железнодорожный транспорт не ходит. Чтобы ускорить демонтаж старого путепровода, мы разделяли канатной резкой пролет на несколько балок. Сейчас эти бетонные сооружения подвешиваются на кранах и опускаются вниз, где их складывают на соседнюю площадку. В дальнейшем балки раздробят, но в строительстве моста их использовать не будут", - сказал прораб филиала МСУ №5 ОАО "Мостострой" Дмитрий Саманчук.

Демонтажные работы специалисты выполняют с ювелирной точностью, чтобы не повредить железнодорожных путей. Полностью разобрать мост строители намерены к началу следующей недели. Кроме демонтажа путепровода, рядом сносят строения комбината хлебопродуктов и некоторые дома. Во втором полугодии нынешнего года специалисты рассчитывают начать возведение опор моста и со стороны ул.Титова.

Полоцкий путепровод начали строить в 2010 году, через некоторое время из-за отсутствия финансирования работы прекратились. В декабре 2018 года специалисты вновь приступили к работе. Планируется, что длина будущего моста с развязками на разных уровнях составит более 400 м, ширина - 45 м. На путепроводе будут две полосы в обе стороны и трамвайные пути. Появится в дальнейшем здесь и подземный переход. Мост строится выше существующего, что позволит в будущем электрифицировать этот участок железной дороги. Всего для выполнения работ необходимо около Br100 млн. В этом году собираются освоить Br40 млн, остальные - в 2020 году. Завершить все работы планируется до 2021 года.

Полоцкий путепровод - центральная транзитная артерия, которая соединяет магистральную ул.Космонавтов и ул.Титова и Ленинградская. Они обеспечивают как внутренние, так и внешние связи дорожной сети Витебска в направлении Полоцка, Городка и Санкт-Петербурга. Мост более 10 лет находился в аварийном состоянии. По требованию прокуратуры была проведена проверка, специалисты выяснили, что дальнейшая эксплуатация моста невозможна. Движение для транспорта и пешеходов закрыли 15 ноября 2018 года.-0-

Фото Александра Хитрова